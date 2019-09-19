الإمارات: تجربة مصر في برامج التوعية بأضرار المخدرات رائدة

أشاد حمد الغافري، مدير المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، بالتجارب الناجحة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وخاصة خدمات الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، وفق المعايير الدولية، التي لم تبدأ في الإمارات ويتطلع مركز التأهيل الوطني للاستفادة من تجارب الصندوق فى برامج التوعية والخدمات العلاجية ، موجها الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي على دعمها للتعاون المشترك بين صندوق مكافحة الإدمان والمركز الوطنى للتأهيل وأنه سيكون هناك أوجه تعاون مختلفة خلال الفترة المقبلة.



وأكد حمد الغافرى علي عمق العلاقات الإماراتية المصرية موضحا أن تحدي مواجهة الإدمان أضيف إليه تحد جديد وهو إدمان الألعاب الإلكترونية، وأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة يشير إلى أن 5.5% من سكان العالم في عمر من 15 إلى 64 عاما قد يتعاطون موادا مخدرة، لافتا إلى أن تكلفة الإدمان وفقا للإحصاءات العالمية، تتراوح مِن 2 إلى 4 % من إجمالي الدخل القومي للدول، مشيرا إلى أن ما يتم صرفه من جانب الحكومات تجاه مكافحة المخدرات الأمنية والوقائية يظل محدود بالقياس علي ما ينبغي إنفاقه في مرحلة منع حدوث الإدمان وأيضا مرحلة عقب الإدمان وهي العلاج، مشددا علي أهمية دور وسائل الإعلام.



جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمركز الوطنى للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة _أبوظبي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعىّ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بهدف تنفيذ مجموعة مِن البرامج المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك تنفيذ برامج توعية بأضرار تعاطى المخدرات على مستوى الدولتين " مصر والإمارات".



وقع بروتوكول التعاون كل من عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور حمد الغافرى مدير المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة_أبوظبي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق وخبراء مكتب المخدرات العالمى وشئون تطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويستهدف البروتوكول تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التأهيل النفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان والإرشاد الأسري لذويهم ورفع الوصمة الاجتماعية التي تلاحق مريض الإدمان بعد تعافيه.