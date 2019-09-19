إحباط تهريب 4 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية.. صور

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط تهريب بضائع محظور دخولها للبلاد من بينها 4 مليون عبوة ألعاب نارية.





أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وصول حاوية من خارج البلاد إلى ميناء الدخيلة البحرى بإسم ( موظف بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد – مقيم بالزمالك القاهرة ) ومثبت بالأوراق مشمولها أمتعة شخصية خاصة به ، وأنها تحوى كميات كبيرة من الألعاب النارية الممنوعة والمحظور استيرادها.





عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية وجمركية والأجهزة المعنية، أسفرت أعمالها عن ضبط 4 مليون عبوة من الألعاب النارية والشماريخ، وكميات كبيرة من أدوية إنقاص الوزن، وأقلام ليزر، ورادع شخصى، وعلب هواتف محمولة فارغة، وبلغ وزن الحاوية 16 طنا.



