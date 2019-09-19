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حوادث

إحباط تهريب 4 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية.. صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:46 م
إحباط تهريب 4 مليون
إحباط تهريب 4 مليون عبوة ألعاب نارية
مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط تهريب بضائع محظور دخولها للبلاد من بينها 4 مليون عبوة ألعاب نارية.

أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وصول حاوية من خارج البلاد إلى ميناء الدخيلة البحرى بإسم ( موظف بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد – مقيم بالزمالك القاهرة ) ومثبت بالأوراق مشمولها أمتعة شخصية خاصة به ، وأنها تحوى كميات كبيرة من الألعاب النارية الممنوعة والمحظور استيرادها.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية وجمركية والأجهزة المعنية، أسفرت أعمالها عن ضبط 4 مليون عبوة من الألعاب النارية والشماريخ، وكميات كبيرة من أدوية إنقاص الوزن، وأقلام ليزر، ورادع شخصى، وعلب هواتف محمولة فارغة، وبلغ وزن الحاوية 16 طنا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها ، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.
إحباط تهريب 4 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية.. صور
إحباط تهريب 4 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية.. صور

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