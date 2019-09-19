على غرار إسبانيا.. مطالب باستخدام طبيعة مصر فى التسويق للسياحة الرياضية عالميا

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم أن السياحة الرياضية عنصر مهم جدا في تنشيط الحركة السياحية في أي دولة تتمتع بمميزات طبيعية.





وأوضح الدكتور عاطف عبد اللطيف في تصريحات صحفية له اليوم، أن من أهم مواصفات السياحة الرياضية وجود شواطئ كبيرة وملاعب مختلفة وقدرة تنظيمية عالية ونحن نتميز بوجود شواطئ البحر الاحمر والمتوسط في جنوب سيناء ومرسى علم والغردقة والإسكندرية ومرسى علم الى جانب الملاعب الرياضية المنتشرة بربوع الجمهورية.





وأشار الدكتور عاطف الى ضرورة استثمار البطولات والميداليات التي حققتها مصر عالميا سواء في كرة اليد او الطائرة او بطولة الالعاب الاولمبية في التنشيط للسياحة الرياضية من خلال استضافة البطولات العالمية وإقامتها على أرض مصر من خلال عمل شراكات وبروتوكولات تعاون بين وزارات الشباب والرياضة والسياحة والطيران وكذلك الاتحادات الرياضية الدولية والمحلية واتحاد الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين يتم بمقتضاها وضع خطة ورؤية للسياحة الرياضية وكيفية جذب واقامة وتنظيم البطولات الرياضية على أرض مصر.





وأضاف د.عاطف عبد اللطيف أن السياحية الرياضية تتميز بعنصرين مهمين أولهما انها تزيد من نسب السياح بشكل كبير وتجذي مختلف الفئات العمرية والثاني انها في حد ذاتها تعد تسويق وترويج للسياحة في مصر بشكل عام من خلال الفرق والجمهورر المشارك الذين ينقلون ما يشاهدونه في مصر عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا وتركيز وسائل الاعلام المحلية والعالمية على البطولات الرياضية التي تقام في مصر.





ونوه إلى ضرورة وضع خطة تسويقية للانشطة الرياضية والسياحة الرياضية في مصر داخل البورصات والمعارض السياحية العالمية التي نشارك فيها وكذلك دعوة الاتحادات الرياضية الدولية لزيارة مصر ومعالمها الرياضية والتعرف على إمكانياتها وتحديد البطولات الرياضية المستهدفة سواء كرة شاطئية او طائرة او بليارد وغيرها من الألعاب التي يمكن تنفيذها في مصر.





وأشاد د. عاطف باختيار مصر لتنظيم بطولة العالم الشاطئية للتايكوندوا لاول مرة في مصر بمدينة الغردقة في نسختها الثالثة مؤكدا ان الاستمرار في هذا النهج سيكون له دور كبير في زيادة معدلات الدخل السياحي لمصر مؤكدا اننا نتميز ايضا بسباقات رياضية مثل سباق الهجن والفروسية وغيرها.



