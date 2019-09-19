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منوعات

غير مجرى حياتهم.. كورال مصر يساعد أصحاب الاحتياجات الخاصة على تحقيق ذاتهم.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:24 م
صدى البلد
ماجدة المهدى - عدسة : هدير عبده
"لا تقل عني معاقا لا حول لي ولا قوة ستجدني في السباق أعبر الشوط بقوة".. هذه الكلمات هي خير ما يعبر عن فرقة كورال مصر لذوي الإحتياجات الخاصة التي أثبت للجميع قدرات اصحاب الهمم على الابداع وانهم إضافة للمجتمع لا عبئ عليه، حيث أحيت فرقة كورال مصر، المؤتمر الأول للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي بعنوان "مصر مستقبل العالم"، قدمت خلاله العديد من الأغاني في حالة من البهجة، السرور والتحدي بين الشباب بمختلف أعمارهم، ولكن رغم هذا الإختلاف فإنهم إجتمعوا على حب الفن خاصة الغناء، حيثُ نالوا إعجاب الجمهور الذي تفاعل معهم بكل حماس وأثنى على الجهد المُلفت والعمل الجاد الذي أثمر عن دمج ذوي الإحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة للتعبير عن مواهبهم وطاقاتهم.

وجاء من ضمنها أُغنية "وطني الأكبر"، "يا أغلى إسم في الوجود"، "طبعًا" للفنان حماقي و"هتحب مين غيرها" للفنان أحمد جمال.

وقال عادل مدبولي مدرب الكورال وأخصائي تخاطب، ان فكرة إنشاء كورال مصر جاءت بعد ان وجد موقعا تابعا لوزارة الثقافة بمنطقة إمبابة كان الشباب يترددون عليه ولكن لم يكن هناك شخص يوجههم للقدرات التي يمتلكونها.

وأوضح بأنه في عام 2015م بدأت التدريبات المُكثفة لهؤلاء الشباب اصحاب الاعاقة، إلى أن شاركوا بمهرجان دولي وحصلوا فيه على المركز الأول كانت تلك أول لحظة نجاح وتفوق للفريق، ثم إستمروا وإنتشروا إنتشار واسع في الساحة الفنية وشاركوا في العديد من المُلتقيات والمهرجانات الدولية.

الـعـزيـمـة والإصـرار 
وأشار مدبولي بأن أعضاء الفريق جميعهم لديهم إعاقات ذهنية فيما عدا واحد فقط لديه إعاقة حركية، وبالفعل واجهته العديد من الصعوبات ولكن كان دائمًا يتغلب عليها بالصبر وقوة التحمل للتعامل مع شريحة الفرقة لأن هناك العديد من الأمور تحتاج إلى صبر، مشيرًا إلى أن هذا كان أول فريق في مصر لذوي الإحتياجات الخاصة ثم تم إستنساخه ولكن كورال مصر دائمًا مُتميز عن الغير لأنه يُطلب في العديد من الأماكن القيمة والحفلات البارزة في المُجتمع وهذا يعتبر إشارة لهم على الإستمرار لأنه في حد ذاته نجاح للفريق.

وتابع مدبولي: "يحدث العديد من إضطرابات النطق، اللدغات والتلعثم لكن بالعمل الجماعي والبروفات كله بيتظبط"، لافتا إلى أنه لابد من وجود قابلية للتدريب من ناحيتهم أيضًا ومن خلال الصبر وقوة التحمل واجهت كل الصعوبات وجعلتهم يشعرون بالأمان أثناء التدريب حيثُ قام بعمل قص ولزق في الألحان بالكلمات وذلك يحتاج للخبرة الدقيقة لتصبح في شكل فني سليم.

واختتم حديثه: "الموسيقى كان لها أثر نفسي كبير للأولاد وساعدتهم بشكل كبير على التهيئة النفسية وغيرت مجرى حياتهم".

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