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أخبار البلد

اهم الاخبار.. إلزام المساجد بالدعاء لمصر في خطبة الجمعة.. رد فعل ترامب على خسارة نتنياهو.. رسالة مرتضى منصور لـ الخطيب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:41 م
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:

الأوقاف تلزم المساجد بـ5 أدعية لمصر وأهلها في خطبة الجمعة

قرّرت وزارة الأوقاف أن يكون الدعاء لمصر وأهلها بالأمن والأمان والسخاء والرخاء وسعة الأرزاق أمرا ثابتا.. للمزيد اضغط هنا 

مش هدفي إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته مع مؤمن زكريا

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تفاصيل مكالمة مؤمن زكريا.. للمزيد اضغط هنا 

25 طائرة وصواريخ ضربت أرامكو.. السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الأخير

أعلنت المملكة العربية السعودية أن الهجوم الإرهابي على منشأتي بقيق وخريص النفطية التابعتين لشركة أرامكو.. للمزيد اضغط هنا

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

اعتادت الفنانة ياسمين صبرى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورها التي تظهر بها في مختلف المناسبات.. للمزيد اضغط هنا

لبنان خارج القائمة.. 3 بلاد تحظر خدمة واتساب

نتشر فى الساعات القليلة الماضية خبرا على منصات التواصل الاجتماعى يفيد بحظر خدمة الـwhatsapp call فى لبنان.. للمزيد اضغط هنا

باع مصر للإرهابية ووقع على وثيقة فيرمونت المشبوهة.. رد نارى من المؤتمر على بيان تيار الكرامة

أدان حزب المؤتمر بيان حزب تيار الكرامة قائلا: "استقبل حزب المؤتمر ادعاءات بعض من يحسبون على القوى الوطنية.. للمزيد اضغط هنا 

ترامب بعد خسارة نتنياهو.. علاقتنا مع دولة إسرائيل وليس مع أشخاص

نقل موقع i24NEWS الإسرائيلي تصريحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد علمه بخسارة بنيامين نتنياهو فى انتخابات الكنيست الـ 22.. للمزيد اضغط هنا 

يديعوت أحرونوت: صواريخ غزة سبب خسارة نتنياهو

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن استمرار عمليات المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة بإطلاق الصواريخ.. للمزيد اضغط هنا

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