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أخبار العالم

بومبيو يصل أبو ظبي قادما من السعودية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:42 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أحمد محرم
أفادت وكالة "رويترز" بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي قادمًا من السعودية، التي أجرى فيها مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الأربعاء.

ويزور بومبيو المنطقة بعد هجمات استهدفت منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تساند وتدعم أمن واستقرار السعودية في مواجهة الأعمال الإجرامية للنظام الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "حملة الضغط القصوى ضد النظام الإيراني ستستمر طالما النظام الإيراني مستمر في سلوكه المزعزع للاستقرار".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "النظام الإيراني هو أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وحملة الضغط القصوى التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب ناجحة".

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