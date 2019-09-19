باعوا شرفهم علشان اليورو.. رسالة نارية من أرملة الشهيد عادل رجائى ضد أعداء الوطن .. فيديو

قالت سامية زين العابدين أرملة الشهيد العميد عادل رجائى، إنها استقبلت نبأ وزارة الداخلية والخاصة بمصرع المتورطين في اغتيال الشهيد بأداء ركعتين شكر لله لأخذ ثأرها من قتلة العميد عادل رجائى مؤكدة أن مصر تتعرض لتهديدات خارجية تستهدف استقرار الوطن.



ووجهت أرملة الشهيد العميد عادل رجائى رسالة نارية خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصري والمذاع عبر فضائية MBC لأعداء الوطن واصفة إياهم " يتنفسون كذبأ " ... باعوا شرفهم علشان الدولار ، اليورو ، والشيكل " ، مطالبة الشعب المصرى بوحدة الصف وصد كافة المؤامرات التى تحاك ضد وطننا دون السير وراء الأكاذيب والشائعات التى تحرض ضد الجيش والشرطة المصرية".



ووجهت أرملة الشهيد العميد عادل رجائى، كافة الشكر والتقدير للشرطة والجيش المصرى لما قدموه من تضحيات لرفعة شأن الوطن وأخذ الثأر من القتلة الإرهابيين، لافتة إلى إن الشهيد كان له العديد من الأعمال البطولية وقدم حياته فداء للوطن.



يذكر أن وزارة الداخلية، قد أعلنت أمس الأربعاء، مصرع 9 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق نار خلال مداهمة أمنية بمدينتي العبور و15 مايو وقالت الوزارة في بيان لها إنه من بين الإرهابيين قيادي حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم محمود قاسم الحركي خلف الدهشوري، والمتورط في اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين العجيزي بالمنوفية.

