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منوعات

بفائض طعام الفنادق..فتاة مصرية تطلق تطبيقا لمساعدة المحتاجين وخدمة الجمعيات الخيرية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:16 م
منة شاهين
منة شاهين
محمد هاني
أطلقت الشابة المصرية منة شاهين تطبيقا للهاتف المحمول (APP) باسم "تكية" لمواجهة الجوع ونقص الطعام ,عن طريق قيام مقدمي الأغذية بتحميل معلومات حول منتجاتهم الغذائية الزائدة لبيعها بسعر مخفض، وهو ما سيساعد المستهلكين من مختلف طبقات المجتمع على الاستمتاع بتناول وجبات بأسعار في متناولهم، كما ستستفيد المنظمات الخيرية من التطبيق أيضا، والذي سيتيح الفرصة لمزودي الطعام للتبرع به، دون مقابل، إلى المنظمات الخيرية. 

قالت منة شاهين في تصريحات خاصة لصدى البلد، "تعد مصر واحدة من أكبر البلدان المهدرة للطعام في العالم، حيث تمثل نسبة فائض الطعام لكل فرد ما يقرب من ٧٣ كيلوجراما من الطعام سنويا، وهذا الإهدار لا يؤدي فقط إلى خلق عبء على البيئة من خلال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل إنه يؤثر على دخل مزودي الطعام الذين يعانون من فائض في الغذاء، وعدم بيعه او الاستفادة منه، وكذلك يترك المستهلكين بدون وجبات بتكاليف في متناول يديهم."

"هذا ما دفعنى للتفكير في التطبيق بحيث يتم تقليل هذا الفائض واكتشاف طرق أخرى للاستفادة من الأطعمة الزائدة عن الحد"، هكذا أوضحت منه كيف فكرت فى تطبيقها الجديد. 

منة صيدلانية و رائدة أعمال تعمل في شركة أدوية متعددة الجنسيات في الإمارات العربية المتحدة، كما أنها مؤسِّسة شي ترافلز، وهي مبادرة لتُمكِّن النساء من خلال السفر. 
لتحميل APP Tekaya
goo.gl/VTeyDu
https://bit.ly/2GlYsvE
https://apple.co/2Ulca6T

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