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أخبار البلد

مايا مرسى تطلق أول لعبة فى العالم العربى لتعليم الأطفال مفاهيم المساواة بين الجنسين

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:22 م
مايا مرسى تطلق أول
مايا مرسى تطلق أول لعبة عن المساواة بين الجنسين
أمل مجدي / مصور هدير عبده
أطلقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، أول لعبة فى مصر وعلى مستوى الدول العربية؛ لتعليم الأطفال مفاهيم المساواة بين الجنسين من خلال تدريبهم على التعبير عن مشاعرهم وطرق التواصل الجيدة مما يعزز ثقافة احترام الآخر.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى حضرته الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وسارة عزيز مؤسسة جمعية (مطمن) للرعاية الأسرية والطفولة والأمومة بمقر جمعية (مطمن).

ونصحت رئيسة القومى للمرأة الأمهات بإبعاد أطفالهم عّن الإنترنت والسوشيال ميديا والتواصل مع الأطفال لحمايتهم من مخاطرهم.

وأكدت أنه لابد من تواصل الأهل مع الأطفال لأن عقل الطفل يتم تشكيله من عمر السنتين لثمانى سنوات.

وأشارت إلى أن اللعبة طريقة للتواصل الإنساني مع الأطفال وتجعلهم يعبرون عن مشاعرهم.
مايا مرسى تطلق أول لعبة فى العالم العربى لتعليم الأطفال مفاهيم المساواة بين الجنسين
مايا مرسى تطلق أول لعبة فى العالم العربى لتعليم الأطفال مفاهيم المساواة بين الجنسين
مايا مرسى تطلق أول لعبة فى العالم العربى لتعليم الأطفال مفاهيم المساواة بين الجنسين
مايا مرسى تطلق أول لعبة فى العالم العربى لتعليم الأطفال مفاهيم المساواة بين الجنسين

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