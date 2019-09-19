ضبط 27 طن مستلزمات إنتاج فاسدة داخل مصنع بسكويت ببرج العرب

تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط 27 طن مستلزمات إنتاج فاسدة داخل مصنع بمدينة برج العرب غربي محافظة الإسكندرية.



وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة برج العرب، بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية لمنتج "البسكويت"، مستخدمًا خامات إنتاج رديئة بإعادة تدويرها وإدخالها فى عمليات التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.



عقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المصنع وتم ضبط 27 طن (هوالك بسكويت – بيكربونات أمونيوم) مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقًا لتقرير اللجنة الفنية لمفتشي الأغذية بوزارة الصحة.