ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 27 طن مستلزمات إنتاج فاسدة داخل مصنع بسكويت ببرج العرب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:47 م
بسكويت
بسكويت
أحمد عبد العزيز
تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط 27 طن مستلزمات إنتاج فاسدة داخل مصنع بمدينة برج العرب غربي محافظة الإسكندرية.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة برج العرب، بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية لمنتج "البسكويت"، مستخدمًا خامات إنتاج رديئة بإعادة تدويرها وإدخالها فى عمليات التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

عقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المصنع وتم ضبط 27 طن (هوالك بسكويت – بيكربونات أمونيوم) مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقًا لتقرير اللجنة الفنية لمفتشي الأغذية بوزارة الصحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 1.7 طن مكرونة فاسدة بمصنع في الإسكندرية

العثور على سلع غذائية فاسدة داخل مصنع بالمرج

حملات أمنية.. ضبط أكثر من ألفي قضية تموينية متنوعة

ضبط 40 طن زيت فاسد بمصنع بالقليوبية

ترشيحاتنا

فى الذكرى الأولى لرحيله.. ما علاقة جميل راتب بـ جماعة الإخوان

مش هدفى إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته مع مؤمن زكريا

اهم الاخبار.. إلزام المساجد بالدعاء لمصر في خطبة الجمعة.. رد فعل ترامب على خسارة نتنياهو.. رسالة مرتضى منصور لـ الخطيب

فايلر يجهز لاعبي الأهلي لمواجهة السوبر أمام الزمالك بهذه الطريقة

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

المصري يكذب اتحاد الكرة ويكشف حقيقه رحيل إيهاب جلال

بدعم من قطر وتركيا.. الحوثيون يهددون بضرب الإمارات في أي لحظة

أخلت بكرامة الوظيفة العامة.. عقوبات مشددة لمديرة تعليم الشرقية والقاهرة السابقة

بشرة خير لجماهير الأهلي قبل لقاء السوبر أمام الزمالك

خالد بيومي يحذر الزمالك من نجم الأهلي قبل موقعة كأس السوبر

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

مش هدفى إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته مع مؤمن زكريا

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

اتحاد الكرة يوجه صدمة قوية لـ النادي المصري بسبب إيهاب جلال.. اعرف السبب

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

قرار جديد من الجهاز الفني لـ الأهلي قبل مواجهة السوبر.. تعرف عليه

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب