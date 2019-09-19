ضبط 3 أشخاص بحوزتهم تمثالا أثريا في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالشرقية لحيازتهم قطعة أثرية لتمثال بقصد الاتجار.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام عامل - مُقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار والتربح منها.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبرفقته شخصين "سائق- مزارع"، حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة الأول بدائرة مركز شرطة الحسينية ، وبحوزتهم "تمثال من البازلت الأسود يشتبه فى أثريته"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للتمثال المضبوط بقصد الاتجار والتربح من بيعه.



بعرض التمثال المضبوط على لجنة من مفتشى الآثار الشرقية أفادت بأثريته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.