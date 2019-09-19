خطر يهدد الكوكب.. 10 حقائق صادمة لا تعرفها عن البلاستيك

لاشك أن البلاستيك اكثر استخداماتنا اليومية ولا غنى عنه، إلا أن الشئ اذا زاد عن حده اتقلب ضده، حيث أصبح البلاستيك أحد أكثر مسببات التلوث على وجه الأرض.



بداية من صعوبة تدويره وتحلله، وصولًا لأضرار الحياة البحرية والتسبب فى هلاك ملايين المخلوقات البحرية سنويًا، الأمر الذى جعل العالم ينتفض من أجل إستخدام بديل عنه، لحماية الأرض من التلوث.



فى إطار ذلك نستعرض أبرز الحقائق والمعلومات عن البلاستيك :



1- ازداد معدل إنتاج البلاستيك فى العالم من 2 مليون طن فى عام 1950، ليصل إلى 380 مليون طن فى 2015، وبحلول 2050 سيكون حجم الإنتاج السنوى 34 مليار طن.



2- ألمانيا هى أكثر دولة تقود بإعادة تدوير البلاستيك بنسبة 56%، يليها النمسا بـ 53%، و كوريا الجنوبية بـ 53%، أما الولايات المتحدة الأمريكية فكانت خارج تصنيف العشر الأوائل.



3- ظهر أول محاولة لإقصاء البلاستيك من المشهد فى 31 ديسمبر عام 1988، بعد صجور قرار أمريكى بالتقليل من إستخداماته لتلويثه الحياة البحربة.



4- يطفو حوالى 46% من البلاستيك المتواجد فى العالم على مياه المحيطات، والبقية تغوض فى الإعماق وتتسبب فى موت الكثير من المخلوقات البحرية.



5- يستغرق البلاستيك لكى يتآكل من 50 إلى 80 عامًا، أى أنه يشكل خطورة كبيرة على المجتمع، لأنه يتحلل بعد مدة كبيرة جدًا .



6- يموت سنويًا أكثر من 1000 حوت بسبب نفايات البلاستيك، حيث يعتقدوا البلاستيك طعام وبمجرد ابتلاعهم يعيقهم عن التنفس، ويموتوا مختنقين.



7- يستخدم يوميًا 500 مليون كوب بلاستيكى حول العالم لشرب العصائر والمياه، ولعلها الملوث رقم واحد للشواطىء.



8- نص إنتاج العالم من البلاستيك مصنوع فى قارة آسيا، تحديدًا الصين، تايلاند، الفلبين، إندونيسيا، وفيتنام.



9- المياه المستخدمة فى صنع زجاجة مياه بلاستيكية، أكثر 6 مرات من المعبأة داخل الزجاجة، حيث يتطلب تصنيع تلك الأنواع من الزجاجات كميات كبيرة من المياه تضاف على البلاستيك قبل صورته النهائية.



10- يستخدم الأمريكيون سنويًا 100 مليار من أكياس البلاستيك سنويًا رغم كل التحذيرات إلا أن البريطانيين يستخدمون الأكياس الورقية لأنها أكثر آمانًا.