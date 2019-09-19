ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خطر يهدد الكوكب.. 10 حقائق صادمة لا تعرفها عن البلاستيك

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:43 م
صدى البلد
كريم جمال
لاشك أن البلاستيك اكثر استخداماتنا اليومية ولا غنى عنه، إلا أن الشئ اذا زاد عن حده اتقلب ضده، حيث أصبح البلاستيك أحد أكثر مسببات التلوث على وجه الأرض.

بداية من صعوبة تدويره وتحلله، وصولًا لأضرار الحياة البحرية والتسبب فى هلاك ملايين المخلوقات البحرية سنويًا، الأمر الذى جعل العالم ينتفض من أجل إستخدام بديل عنه، لحماية الأرض من التلوث.

فى إطار ذلك نستعرض أبرز الحقائق والمعلومات عن البلاستيك :

1- ازداد معدل إنتاج البلاستيك فى العالم من 2 مليون طن فى عام 1950، ليصل إلى 380 مليون طن فى 2015، وبحلول 2050 سيكون حجم الإنتاج السنوى 34 مليار طن.

2- ألمانيا هى أكثر دولة تقود بإعادة تدوير البلاستيك بنسبة 56%، يليها النمسا بـ 53%، و كوريا الجنوبية بـ 53%، أما الولايات المتحدة الأمريكية فكانت خارج تصنيف العشر الأوائل.

3- ظهر أول محاولة لإقصاء البلاستيك من المشهد فى 31 ديسمبر عام 1988، بعد صجور قرار أمريكى بالتقليل من إستخداماته لتلويثه الحياة البحربة.

4- يطفو حوالى 46% من البلاستيك المتواجد فى العالم على مياه المحيطات، والبقية تغوض فى الإعماق وتتسبب فى موت الكثير من المخلوقات البحرية.

5- يستغرق البلاستيك لكى يتآكل من 50 إلى 80 عامًا، أى أنه يشكل خطورة كبيرة على المجتمع، لأنه يتحلل بعد مدة كبيرة جدًا .

6- يموت سنويًا أكثر من 1000 حوت بسبب نفايات البلاستيك، حيث يعتقدوا البلاستيك طعام وبمجرد ابتلاعهم يعيقهم عن التنفس، ويموتوا مختنقين.

7- يستخدم يوميًا 500 مليون كوب بلاستيكى حول العالم لشرب العصائر والمياه، ولعلها الملوث رقم واحد للشواطىء.

8- نص إنتاج العالم من البلاستيك مصنوع فى قارة آسيا، تحديدًا الصين، تايلاند، الفلبين، إندونيسيا، وفيتنام.

9- المياه المستخدمة فى صنع زجاجة مياه بلاستيكية، أكثر 6 مرات من المعبأة داخل الزجاجة، حيث يتطلب تصنيع تلك الأنواع من الزجاجات كميات كبيرة من المياه تضاف على البلاستيك قبل صورته النهائية.

10- يستخدم الأمريكيون سنويًا 100 مليار من أكياس البلاستيك سنويًا رغم كل التحذيرات إلا أن البريطانيين يستخدمون الأكياس الورقية لأنها أكثر آمانًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداعا للبلاستيك وأضراره.. زجاجات مياه مصنوعة من نشارة الخشب لعلاج التلوث البيئى

خبير بيئي: البلاستيك مستحدث على البشر وتلوثه مشكلة عالمية.. فيديو

ترشيحاتنا

كتيبة الإعدام.. 5 عمال قمامة قتلوا مسجل خطر وألقوا جثته أمام القطار بالإسكندرية

الأوقاف تلزم المساجد بـ5 أدعية لمصر وأهلها في خطبة الجمعة

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

مرتضى منصور يكشف سر ابتعاده عن الفريق ويفتح النار على جروس

بـ الجلد.. ياسمين عبد العزيز فى إطلالة جريئة.. صور

جماهير ريال مدريد تطالب بطرد زيدان.. تعرف على السبب

بدعم من قطر وتركيا.. الحوثيون يهددون بضرب الإمارات في أي لحظة

أخلت بكرامة الوظيفة العامة.. عقوبات مشددة لمديرة تعليم الشرقية والقاهرة السابقة

بشرة خير لجماهير الأهلي قبل لقاء السوبر أمام الزمالك

خالد بيومي يحذر الزمالك من نجم الأهلي قبل موقعة كأس السوبر

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

مش هدفى إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته مع مؤمن زكريا

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

اتحاد الكرة يوجه صدمة قوية لـ النادي المصري بسبب إيهاب جلال.. اعرف السبب

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

قرار جديد من الجهاز الفني لـ الأهلي قبل مواجهة السوبر.. تعرف عليه

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب