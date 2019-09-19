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تعليم

قيادات التعليم العالي تتفقد عددًا من المنشآت الجامعية في بورسعيد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:21 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أجرت قيادات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيارة تفقدية، صباح اليوم الخميس إلى مقر جامعة بورسعيد، تفقدوا خلالها عددًا من المباني والتوسعات الجديدة بالجامعة، يرافقة الدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد، ود. محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وذلك على هامش انعقاد جلسة المجلس الأعلى للجامعات اليوم بمقر الجامعة ببور فؤاد.

وشملت الزيارة تفقد مشروع مجمع المعامل والورش بكلية الهندسة الذي يشمل مبنى مكونًا من دور أرضي وأول بمسطــح 2000 متر مربع، عبارة عن معامل مقاومة مواد ومساحة وضغط عالٍ، وكيمياء، وهندسة كهربائية، وموانع وقياسات وورش (خراطة، برادة، كهرباء، ماكينات) وثلاثة أدوار علوية مسطح الدور 2000 متر مربع، تحتوي على معامل (قياسات الأبحاث، ميكانيكا قوى، قياسات وأجهزة "صحية، كيمائية" ومعمل أساسات وقياسات كهربائية، ومعمل drive وطاقة متجددة، قياسات ودوائر منطقية، ومعمل اختبارات ميكانيكية، وهندسة الإنتاج، وهندسة الغاز الطبيعي، والكيمياء الصناعية)، ومكتبة الكلية، وقسم عمارة صالات (رسم، ومعارض، وحجر خدمات).

كما تفقدت قيادات الوزارة، مشروع مبنى دار الضيافة والمجمع الإداري: ويتكون من ستة أدوار، تشمل الدور الأرضي، وقاعة كبار الزوار، وقاعات للمؤتمرات وصالة للاستقبال، وتشمل الأدوار من الأول إلى الرابع المجمع الإداري للجامعة، ويشمل الدور الخامس والسادس استراحة للجامعة، ويخدم المبنى جميع الفعاليات داخل الجامعة من مؤتمرات علمية، وما قد تحتاجه من قاعات وأماكن لإقامة الزائرين.

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