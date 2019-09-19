بتقنية الأبعاد الثلاثية.. آليس فى بلاد العجائب بدار الأوبرا المصرية

نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى التعاقد مع فرقة مركز تريومف الروسية للموسيقى لتقديم العرض العالمى الشهير آليس فى بلاد العجائب من إخراج أليكسى بيجانوف وذلك فى أربعة حفلات صباحية ومسائية يومى السبت والأحد 21 ، 22 سبتمبر تقام الحادية عشر صباحا والثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا.



يتميز العرض بتداخل التكنولوجيا الحديثة مع تنوع وثراء العناصر الفنية التى تجمع تقنيات الأبعاد الثلاثية والألعاب النارية والمؤثرات الضوئية والبصرية وغيرها من ملابس وأقنعة وإكسسوارات مع المشاهد الغنائية والاستعراضية التي تحول المسرح إلى عالم من السحر والخيال ويروى القصة الشهيرة التى تحمل نفس الاسم وتدور حول الفتاة آليس التى تنتقل إلى عالم خيالي تسكنه مخلوقات غريبة حيث انتظرتها الكثير من المغامرات والمواقف الشيقة.



يشار إلى أن رواية آليس فى بلاد العجائب كتبها عالم الرياضيات الإنجليزي تشارلز لوتويدج دودسون تحت اسمه المستعار لويس كارول عام 1865 ونالت شعبية ضخمة لدى الأطفال والبالغين على حد سواء لتلاعبها بالمنطق واحتوائها على شخصيات جذابة ومتنوعة، وترجمت إلى 174 لغة على الأقل منها العربية واليابانية وصدرت عنها معالجات متعددة .