جماهير ريال مدريد تطالب بطرد زيدان.. تعرف على السبب

طالب عدد من جماهير ريال مدريد، بإقالة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة المذلة، أمام باريس سان بثلاثية نظيفة، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" العالمية:" أن جماهير ريال مدريد طالبت برحيل زيدان عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بعد السقوط أمام باريس سان جسرمان بثلاثية، ليلة أمس".



واضافت الشبكة أن الهزيمة أمام باريس ليست السبب الرئيسي في مطالبة الجماهير برحيل زيدان، وأنما ما أثار غضب عشاق الملكي هو أن الفريق لم يسدد أي كرة على مرمى باريس سان جيرمان طوال اللقاء، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها اي فريق إسباني في تسديد أي كرة على مرمى المنافس في المسابقات الأوروبية.



وقاد زيدان ريال مدريد في 5 مباريات هذا الموسم، فاز في مباراتين، وتعادل في اثنين، وخسر في مواجهة واحدة.