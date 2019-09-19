شاهد | محمد رمضان من الجونة.. والجمهور: في نجاح اكتر من كده؟؟

نشر اليوم الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة له من الجونه ومعلقا: "ثقه في الله نجاح"..





وجاءت التعليقات علي الصوره كالأتي:





"هو في نجاح اكتر من كده"





"نمبر وان"





"بجد بحبك اوي ربنا يوفقك"





"بموووت فيك"





جدير بالذكر احتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.



