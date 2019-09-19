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أخبار العالم

ظريف يحذر من نشوب حرب بسبب الهجمات على السعودية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:41 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
رويترز
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس إن إطلاق تعبير "عمل من أعمال الحرب" على الهجمات التي استهدفت موقعين نفطيين سعوديين ربما كان يهدف لاستدراج الرئيس الامريكي دونالد ترامب ليشن حربا على إيران.

وكتب ظريف على تويتر "عمل من أعمال الحرب أم إثارة للحرب؟ حلفاء طموحون يحاولون استدراج دونالد ترامب لخوض حرب".

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء الهجمات على السعودية بأنها "عمل من أعمال الحرب".

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