أحدهم مرشح للمنتخب.. دعوة رموز الكرة لحضور السوبر بين الاهلي والزمالك

وجهت اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنانيى، الدعوة لمجموعة من رموز الرياضة المصرية لحضور مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلى ونادي الزمالك المقرر إقامتها فى السابعة مساء غد الجمعة على ملعب ستاد برج العرب.



وجاء نجوم الكرة السابقين فى النادي الأهلى ونادي الزمالك حسن شحاتة ومصطفى عبده وأحمد عبد الحليم وفاروق وجعفر ومحمد عبدالمنعم شطة ومحمود سعد ومحمود أبو رجيلة فى مقدمة المدعوين من قبل اتحاد الكرة لحضور السوبر المصري بين بطل الدورى النادي الأهلى وبطل الكأس نادي الزمالك لموسم 2018 .



ويسعى النادي الأهلى لحصد اللقب الـ 11 فى تاريخه ببطولة السوبر ، فيما يخطط نادي الزمالك للحصول على اللقب الرابع فى تاريخه بالبطولة .



وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف مشجع من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف لكل فريق بإستاد برج العرب .



وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك .



طاقم الحكام الألماني الذي يدير لقاء السوبر يتكون من فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.