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اقتصاد

انطلاق مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر .. رؤية رجال الأعمال".. الاثنين

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:08 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تنطلق الاثنين المقبل الموافق 23 ستبمر الجاري فاعليات مؤتمر " مستقبل الإستثمار في مصر .. رؤية مجتمع الأعمال"، والذي تنظمة جميعة رجال أعمال الإسكندرية، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال.

ويستعرض المؤتمر "رؤية مجتمع الأعمال المصري حول آليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته في اختراق الأسواق العالمية وجذب المزيد من الأستثمارات، مع إلقاء الضوء على مقومات إستدامة النمو والتطور للمنتج المصري والنهوض به"، حيث تستعرض الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر "رؤية مؤسسات التصنيف الدولية حول أداء الاقتصاد المصري"، والتي يديرها الدكتور عمرو حسنين – رئيس مجلس إدارة شركة MERIS، ويتم خلالة عرض تقديمي حول "مؤشرات الإقتصاد المصري "تقدمه مؤسسة "موديز".

من ناحية آخري تناقش فاعليات الجلسة الأولي للمؤتمر التي يشارك فيها الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وماجدة حبيب – الرئيس التنفيذي ،عيادات داوي، و هشام الخازندار- الشريك المؤسس لشركة القلعة لإلستثمار، والمهندس أحمد االلفى - سوارى للإستثمار، وأشرف صبرى – رئيس مجلس إدارة شركة فورى، والمهندس هانى برزى – اديتا ": مستقبل الإستثمار في مصر ... رؤية مجتمع الأعمال"، سبل تحقيق حياة كريمة للمواطن بالإعتماد على قدرة الإقتصاد على خلق الثروة من خلال زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، لرفع مستوى المعيشة على نطاق واسع يحقق نمو شامل، حيث تستعرض الجلسة محاور ثلاثة علي رأسها " كيف وعلى أي مدى زمني يمكن للإقتصاد المصري أن يخلق ثروة تحقق ذلك؟ ، وما هو التوزيع الأمثل للإطراف العاملة في الإقتصاد؟، وما هى أهم القدرات الممكنة للقطاع الخاص في المرحلة القادمة.

فيما تدور فاعليات الجلسة الثانية والتي يتحدث فيها، وزير المالية، ومحمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، والمهندس مهند طه خالد الشريك التنفيذي لشركة "BDO"، حول "مؤشرات الإقتصاد المصري ما بين الواقع والمأمول"، فيما تستعرض الجلسة الأخيرة بالمؤتمر "الإقتصاد المصري بين فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة "، والتي يتحدث فيها وزير التجارة والصناعة، ووزير الاتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مي البطران- رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومدحت فايق – نائب رئيس شركة ABB لشمال ووسط أفريقيا "، ومحمد رحمي – المدير التنفيذي لشركة Egypt Endeavor، فيما سيتم عرض قصص النجاح "جراج روكسي"، بالإضافة إلي عرض تقديمي حول قصص نجاح تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالمشروعات الخاصة بالشباب ورواد الأعمال لتحقيق طفرة من الإبتكار والإبداع بتلك المشروعات.

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