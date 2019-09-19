القطار بريء.. حبس 5 أشخاص قتلوا عاملا والقوا جثته على قضبان السكك الحديدية

قررت نيابة ثان المنتزة بالإسكندرية، اليوم، الخميس حبس 5 أشخاص لمدة 4 أيام على ذم التحقيقات التي تجريها معهم على خلفية اشتراكهم في قتل عامل وإلقاء جثته أعلى قضبان السكك الحديدية بالمنتزه.





تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بوفاة "عامل"، مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى 26 قضية متنوعة، مُقيم منطقة السيوف دائرة قسم ثان الرمل، نتيجة اصطدام القطار به أثناء عبوره السكة الحديدية مابين محطتي (المعمورة الشاطئ - المنتزة) بدائرة القسم من مكان غير مخصص للمشاة، وبسؤال شقيقه "عامل" مُقيم بذات العنوان أيد ذلك.





تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية عقب ورود معلومات بوجود شبهة جنائية فى وفاة المذكور.





أسفرت جهود الفريق عن أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص وهم "مسجل شقى خطر"، سبق إتهامه فى 18 قضية متنوعة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، وزوجته، مُقيمة بذات العنوان، وآخر مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بالقليوبية، وزوجته، مُقيمة بالجيزة ، وآخر مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، جميعهم عمال جمع قمامة.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، نظرًا لوجود خلاف بينهم وبين المجنى عليه.





وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهم صحبته بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى على إثرها المتوفى على أحد المتهمين بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته، فقام المتهم بإستخلاصه منه وتعدى عليه محدثًا إصابته بجرح طعنى بمنتصف الرقبة بمساعدة باقى المتهمين.





وعقب ذلك قاموا بلف الجثة بقطعة قماش، ووضعها بداخل كيس بلاستيكى، وإلقائها على قضبان السكة الحديد بمحل العثور للإيهام بحدوث وفاته نتيجة حادث قطار، وأضافوا بتخلصهم من الأداة المستخدمة ، وقطعة القماش والكيس البلاستيك بإشعال النيران بهم.



