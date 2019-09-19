عائد كل 3 أشهر بفائدة 10.50%.. تعرف على مميزات حساب دايموند الإدخاري من بنك عوده

يقدم بنك عوده لعملائه خدمة الحساب الإدخاري فى أشكال متنوعة وبمميزات أكثر تنافسية يصل فيها معدلات الفائدة لـ 10.50% وعائد سنوى أو ربع سنويا.



مزايا حساب دايموند الادخاري



معدلات فائدة تنافسية على المدخرات تصل الى 10.50%

تضاف الفائدة كل 3 أشهر أو سنويا

السحب والإيداع على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال بطاقات الخصم المباشر

إصدار كشف حساب بصفة شهرية أو ربع سنوية

إدارة الحساب من خلال موقع عَوده أونلاين الإلكتروني أو من خلال بطاقة الخصم المباشر.

مركز الخدمة الهاتفية متوفر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع



المستندات والمتطلبات:



الحد الأدنى للعمر: 21 سنة

الحد الأدنى للرصيد عند فتح الحساب 10 آلاف جنيه

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز السفر الساري / اثبات محل الإقامة / خطاب جهة العمل