سخروا منه فهددهم بسكين.. عجوز مصري يواجه مجموعة من المتنمرين في إيطاليا

سلطت صحيفة "لا كروناكا دي روما" الإيطالية الضوء على واقعة بطلها عجوز مصري في الخامسة والستين من عمره، تعرض لسخرية مجموعة من الصبية المتنمرين في العاصمة الإيطالية روما، فاضطر لتهديدهم بسكين للدفاع عن نفسه.



وأوضحت الصحيفة أن المصري كان يركب حافلة، عندما فوجئ بمجموعة من الصبية المراهقين يقفون خارج الحافلة ويقرعون زجاج النافذة المجاورة له ويتفوهون بعبارات ساخرة لاستفزازه.



وأضافت الصحيفة أن المصري طالب مجموعة الصبية المتنمرين بالابتعاد وتركه وشأنه، لكنهم تمادوا في استفزازهم وصعدوا إلى الحافلة واستمروا في سخريتهم منه، فما كان منه إلا أن اشتبك مع أحدهم، وأخرج سكينًا لوح به في وجوههم ولكنه لم يستخدمه.



وفور نشوب المشادة، أبلغ سائق الحافلة الشرطة الإيطالية عبر الهاتف، التي وصلت بسرعة وتدخلت لإنهاء الموقف.