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فن

بسمة مع ابنتها في ظهور نادر.. شاهد كيف أصبح شكلها

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:22 م
بسمة
بسمة
سعيد فراج
وصلت الفنانة بسمة، صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر إلى مطار الغردقة، لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والذي يُقام حفل إفتتاحه اليوم.

وظهرت بسمة في الصور التي التقطت لها خلال لحظة وصولها، مع ابنتها في في ظهور نادر لها، وبدت في إحدى الصور وهي تحاول تطويق ابنتها لإبعادها عن الظهور.

وكانت الفنانة بسمة عبرت عن سعادتها بمشاركة فيلم بعلم الوصول في مهرجان تورنتو، موضحة أنها خطوة مهمة في مشوارها الفني.

وتنتظر بسمة عرض فيلم رأس السنة وتتعاون من خلاله مع إياد نصار وشيرين رضا، كما تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم ماكو.

مهرجان الجونة السينمائي، يقام في 27 ستمبر من كل عام ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
بسمة مع ابنتها في ظهور نادر.. شاهد كيف أصبح شكلها
بسمة مع ابنتها في ظهور نادر.. شاهد كيف أصبح شكلها

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