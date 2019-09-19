منح علمية للطلاب والباحثين فى روسيا وبولندا وسلوفاكيا.. اعرف طريقة التقديم

تسعى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، إلى دعم الطلاب المصريين والباحثين في العديد من المجالات الدراسية بالتعاون مع عدد من الدول ، في إطار خطتها لتطبيق التبادل العلمي والتكنولوجي مع دول العالم، وتتفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدعم البحث العلمي في مصر بمختلف مجالاته.





وفي ذلك السياق أعلنت أكاديمية البحث العلمي، أنه تم فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية الحادية عشر بروسيا الاتحادية (ديسمبر 2019)، حيث تنظم هذه المنحة الدراسية بالتعاون مع المعهد المتحد للعلوم النوويةJINR (دوبنا)، وذلك ضمن الاتفاق المبرم للتعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد، وهذه المنحة مقدمة لشباب الباحثين من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية وطلاب الدراسات العليا فى المجال.



وأضافت أن هذه المدرسة تعد إمتداد لعشر نسخ مدارس صيفية سابقة، تمت من خلالها تدريب وتأهيل أكثر من 298 من شباب الباحثين المصريين فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر بما يضمن نقل هندسة المفاعلات والفيزياء النووية ، ويعد البرنامج هو أحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030.



كما نوهت الأكاديمية أنها تسعى من خلال برامجها إلى بناء جيل من العلماء والباحثين القادرين على إدارة وتطوير تكنولوجيات المستقبل، موضحا أن هذا البرنامج الذى ترعاه الأكاديمية استجابة لرغبة الدولة في خوض غمار الاتجاه النووي السلمي لانتاج الطاقة.



وأضاف أن هذا البرنامج ساهم كثيرًا في حصول العديد من الطلاب الذين اجتازوا التدريب في الحصول على منح دراسية (ماجستير ودكتوراه) في مجالات متقدمة في العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية من جامعات روسيا ودول العالم الأخرى.



وأسفرت نتائج هذا التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمى و المعهد المتحد للعلوم النوويةJINR عن تمويل أكثر من 49 مشروعًا مشتركًا بين مؤسسات المجتمع العلمي المصري وإدارة المعهد، و يصل التمويل المخصص لهذه الاتفاقية إلى مائتي وخمسون ألف دولار سنويًا وبلغ عدد الباحثين المصريين الذين سافروا للمشاركة في أجراء بحوث مشتركة في الفترة من نوفمبر 2009 إلى 2017 (80 عضو هيئة تدريس وباحث ) بينما تم استضافة عدد 15 أستاذ من الجانب الروسي وتم نُشر أكثر من 84 بحث في أكبر المجلات والدوريات العلمية.



بينما نشرت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع سفارة الجمهوريه السلوفاكيه بالقاهره تفاصيل المنح الدراسيه التى توفرها دوله سلوفاكيا للطلاب المصريين وطلبة الدكتوراه والاساتذه الجامعيين والباحثين والفنانين من خلال الوكالة السلوفاكيه للمعلومات الاكاديميه SALA وذلك للفصل الصيفى لعام 2019/2020.



واوضحت وزارة التعليم العالي ان التقديم يتمن من خلال الموقع الالكترونى التالي:

https://www.scholarships.sk/en/news/summer-semester-academic-year-2019-2020-apply-now



ونوهت وزارة التعليم العالي ان اخر موعد للتقديم هو 31/10/2019 علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.



وفي سياق متصل فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقدم لبرنامج الزيارات البحثية الذي يتم تنفيذه ضمن البرنامج التنفيذي بين الأكاديمية وأكاديمية العلوم البولندية، تستهدف تلك الزيارات التدريب وتنمية القدرات وإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للاحتكاك والتواصل والاتفاق على التعاون المستقبلي، وجمع المادة العلمية، والاستفادة من إمكانيات وقدرات الجانب الأجنبي في جوانب الامتياز لديه، وذلك طبقا للشروط التالية:



اواشارت إلى أن الزيارات المتاحة طبقا لهذا البرنامج: زيارات طويلة مدتها شهر/ للزيارة الواحدة؛ زيارات قصيرة مدتها 1-2 أسبوع.

(تتم الزيارات في الفترة من مارس إلى أكتوبر2020) موضحة أن جميع الباحثين من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية الحكومية والخاصة لهم حق التقدم.



واوضحت أن التقدم عبر الموقع الرسمي للأكاديمية، واستيفاء الاستمارة المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة إرفاق خطاب رسمي من الجهة البحثية التابع لها الباحث المصري، وخطاب الدعوة من الباحث الأجنبي المناظر، وخطة بحثية لما سيتم أثناء الزيارة، ويتم اختيار أفضل العناصر المتقدمة طبقا لمعايير الاختيار المعمول بها من قبل لجنة التحكيم.



لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/727-2020