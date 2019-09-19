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فن

شاهد.. ريهام أيمن في المطار قبل الذهاب للجونة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:24 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
محمد هاني
نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام في المطار أثناء الاستعداد للذهاب للجونة

وعلقت ريهام أيمن علي الصورة قائلة:

Good morning guys

الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي، يقام في 27 سبتمبر من كل عام ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

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