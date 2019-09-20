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برلمان

بعد توافرها بالأسواق..برلمانى يطالب بفتح أسواق خارجية لمواد البناء

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:02 ص
مواد البناء
مواد البناء
أسامة علي
قال النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تنتج سنويا 80 مليون طن من الاسمنت، والسوق المحلى يحتاج 50 مليون طن فقط، والدولة أصبح لديها فائض 30 مليون طن من الاسمنت.

وتابع طارق متولى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" :مصانع الأسمنت تعمل بنسبة 60% فقط من طاقتها وحققنا فائض فى الإنتاج لذا أطالب بضرورة تسويق الاسمنت المصرى خارجيا بأسعار تنافسية مع الاسعار التى تقدمها الدول المحيطة.

وأضاف عضو لجنة الصناعة : بالنسبة لسوق الحديد فإن الدولة اتخذت الحكومة قرارا بفرض رسوم قدرها 15% على البيليت المستورد، و25 % على حديد التسليح تام الصنع لمواجهة أزمة إغراق السوق بالحديد المستورد، ولتشيجع التصنيع المحلى.

وتوقع أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الحديد والأسمنت مشيرا إلى انخفاض أسعار الحديد بالفعل بفضل تراجع أسعار الخام عالميا بالإضافة إلى تعافي الجنيه المصري أمام الدولار فضلا عن الزيادة الإنتاجية التي تشهدها الفترة الحالية.

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