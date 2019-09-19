20 ألف بالوعة وانتشار المعدات.. محافظة القاهرة جاهزة لاستقبال موسم الأمطار

أتمت محافظة القاهرة استعداداتها لايتقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار، حيث أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط أمطار خلال موسم الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.



كما اكد المحافظ على التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة مع ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الامطار بوزارة الموارد المائية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع ازمات .



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين .



وشدد المحافظ على اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها أكثر من 20 الف بالوعة أمطار والتأكد من سلامتها وصلاحيتها لمواجهة مياه الأمطار ، وكذلك تنفيذ أعمال تطهير مخرات السيل الأربعة المتواجدة بجنوب القاهرة بحيث تكون جاهزة دون عوائق فى حالة حدوث سيول او سقوط الأمطار بكميات كبيرة .



كما أكد المحافظ ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ آو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



وطالب المحافظ بالتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع ، مع اهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه يستقبلها من خلال أرقام 23912136 ، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.