اللواء محمد متولي: حروب الجيل الرابع لم تكلف الأعداء شيئا ومنحتهم مكاسب.. فيديو

قال اللواء محمد متولى، مؤسس الصالون البحري، إن هناك نوعين من الأعداء، الأول مفكر صهيوني يحمل جنسية أمريكية، والذى سمم كل الأفكار على الرغم من وفاته، مشيرا إلى أن هذه الشخصية هو صاحب فكرة الاحتواء المزدوج الذي دمر قوتين عظيمتين وهما إيران والعراق.



وأضاف "متولي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هذا المفكر الصهيونى هدفه كان هدم الحضارة العربية، لاعتقاده أنها ستدمر التجارة الأوروبية بالثروة البشرية التى لديها، وألف 20 كتابا أشار فيها إلى أسوأ ما فى العرب والإسلام، ونشرها.



وأكد اللواء محمد متولى، أن الفكر الصهيوني عمل على تقسيم العالم العربى على فترات بدأت من أحداث سبتمبر وبعدها حرب العراق والصومال، لافتا إلى بدء الربيع العربى والذى لم يكن مثلما أطلق عليه حيث ألحق الكثير من الأذى للدول العربية.



وأوضح اللواء محمد متولى، أن العالم العربى كان يتعرض لظروف سياسية وبيئة داخلية متشابهة، حيث كان يوجد بتجريف ثقافى ومشاكل بكل مناطقها، موضحا بقيام الكيان الصهيوني بأسلوب جديد والذى يطلق عليها بحروب الجيل الرابع.



وأشار مؤسس الصالون البحري، إلى أن حروب الجيل الرابع لم تكلف الأعداء بل أعطاهم الكثير من المكاسب، والتي تعتمد على الأفكار والسوشيال ميديا الموجودة بالوقت الحالي.