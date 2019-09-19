بأوراق الورد.. 3 وصفات لنضارة البشرة الدهنية

تعاني صاحبات البشرة الدهنية من اضرار كثيرة،ـ من ابرزها الحبوب والبثور وجذب الشوائب لسطح الجلد مما يسبب من وجود البكتريا، كما يصعب عليهن وضع المكياج لعدم تثبيته على بشرتهن، فعلى صاحبات تلك البشرة استخدام تلك الوصفات قبل الخروج وبعد الرجوع للمنزل لإزالة الدهون ومعالجة البشرة وتجديد الخلايا ، وفقًا لموقع "boldsky"





مكونات الوصفة الأولى

4 أكواب ماء مغلي

6 قطرات من زيت القرنفل





طريقة التحضير

وضع قطرات الزيت على الماء المغلي، ثم يتم تعبئتها بعد التبريد في زجاجة رش.





طريقة الاستعمال

يستخدم يوميًا قبل الخروج من المنزل، ويترك حتى يجف على البشرة.





مكونات الوصفة الثانية

2 كيس شاي أخضر

2 كوب ماء

3 قطرات من زيت فيتامين E





طريقة التحضير

* غلي الماء جيدًا

* وضع اكياس الشاي الأخضر في الماء

* ترك الشاي في الماء لمدة ساعة حتى يبرد

* ازالة الشاي من الماء واسكب المحلول في زجاجة رش

* اضافة فيتامين E





طريقة الاستعمال

رش مرتين او ثلاثة يوميًا على مدار اليوم فإنه يعزل البشرة عن شوائب الجو.





مكونات الوصفة الثالثة

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

2 كوب ماء دافئ

ورق نعناع

ورد





طريقة التحضير

* وضع عصير الليمون في زجاجة رش

* اضف اوراق الورد والنعناع للماء الدافئ واتركها على النار لبضع دقائق

* اترك الخليط يبرد ثم يتم اضافته للزجاجه مع الليمون





طريقة الاستعمال