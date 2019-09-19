القومي لحقوق الإنسان يبدأ تجهيز المقر الجديد

استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وفد (الشركة الوطنية العامة للمقاولات والتوريدات ) المنفذه للمبني الجديد للمجلس اليوم الخميس.



واطلع رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان علي الخطوات الإنشائية للمبني من خلال شرح مفصل لفريق العمل من الشركة المنفذه للمقر الجديد والذي صمم بأحدث الأساليب العلميةو العالمية من حيث تصميم المكاتب وقاعات الأجتماعات ووسائل الأتصال والتواصل مع المتعاملين مع المجلس وكذلك ربط المجلس بفروعه المختلفة بالمحافظات.



وأثنى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان علي الجهد المبذول لإنشاء المبني ، معتبرا أن هذا المبني يمثل نقلة نوعية في عمل المجلس بما يساهم في تحقيق اهدافه في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.