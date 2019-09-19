استراحة الخديوى إسماعيل.. تعرف على مصير مقر الحزب الوطنى بـ الدقهلية

يعد " مبنى الحزب الوطنى " والذى يقع بشارع الجمهوريه على كورنيش النيل بمنطقة المختلط على بعد عشرات الأمتار من مبنى محافظة الدقهلية من أهم المناطق الأثرية ذات الحضارة والتاريخ .



وكان المبنى عبارة عن استراحة الخديوى اسماعيل باشا، ومعدة لاستقبال الشخصيات الحكومية التي تأتي لزيارة مدينة المنصورة وكانت هذه الاستراحة تقوم بوظيفتها حتى عام 1870 م ثم صدر الأمر بتحويلها الى محكمة الإسماعيلية نسبة إلى الخديوي إسماعيل ثم تحولت إلى مقر للحزب الاشتراكي في عهد السادات ثم مقر للمجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة المنصورة ثم الى مقر الحزب الوطنى .



حيث تحولت نصف مساحته إلى مقر للحزب الاشتراكي في عهد السادات ثم مقر للمجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة المنصورة ثم الى مقر الحزب الوطنى حتى جاءت ثورة 25 يناير وتم إحراق مقر الحزب ودمر تماما و دمرت بجانبه مكتبة المنصورة التاريخية التي كانت تضم اعظم واعرق الكتب التاريخية والتى لا تقدر بثمن وظلت بعد فتره مطالب الثوار والنشطاء السياسيين بإرجاع هذا المبنى الى تاريخيه واصله الاثرى.



وظل مصير هذا المبنى التاريخى، مجهولا حيث اصبح خرابا، وسط أقاويل ومقترحات عن استخدام المبنى كان من بينها تحويله لمبنى ادارى وآراء اخرى طالبت بتحويلة لمكتبه وآراء متعددة، لولا صدور قرارا منذ فترة قصيرة بتحويله إلى متحف لاعلام ومشاهير الدقهلية حيث بدأ العمل فى تجهيزه منذ عام وأوشك على الانتهاء ليكون جاهر لافتتاحه خلال ايام قليلة ليصبح المبنى الأثرى التاريخى محتضنا اعلام ومشاهير أبناء المحافظة.