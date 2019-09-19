عمال التجارة يرفضون الادعاءات الباطلة التى تمس قدسية الوطن وأمنه

جدد عمال مصر بمواقع العمل والإنتاج ومن بينهما العاملين فى قطاعات التجارة تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين بأنهم سيظلون جنودا أوفياء للعمل خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة العطاء والبناء لتصبح مصر فى صفوف الدول المتقدمة.



أكدت النقابة العامة للعاملين بالتجارة التى تضم جميع العاملين فى المؤسسات العامة والخاصة على استنكارها الشديد لكافة الادعاءات الباطلة التى تمس قدسية الوطن وأمنه مجددين إدانتهم لهذه الأكاذيب التى ينشرها البعض على شبكات التواصل الاجتماعى ضد مكاسب الدولة من إنجازات ومشروعات عملاقة.



قال النائب محمد وهب اللـه رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مصر أمانة فى قلب العمال جميعا وهم جنودا أوفياء فى الدفاع عنها إلى جانب حماة الوطن داخليا وخارجيا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل وأن العمال سيظلون السند الحقيقى فى التنمية رافضين لهذه الأكاذيب من أجل استمرار عجلة الإنتاج ومسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.