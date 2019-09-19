على مسار العائلة المقدسة.. مطالب بتطوير عدد من المواقع الأثرية في شمال سيناء

دخلت العائلة المقدسة مصر، من جهة الفرما (بلوزيوم) الواقعة بين العريش وبورسعيد، وقد استغرقت رحلة العائلة المقدسة عامين وستة أشهر وعشرة أيام ويبلغ طول مسار الرحلة التي تضمنت 25 مسارا، نحو 2000 كيلو متر من سيناء حتى الصعيد، وعادت العائلة من القوصية للمعادى بالنيل ثم لحصن بابليون، حيث كهف أسفل كنيسة أبو سرجة، ثم شمالا لمسطرد ثم بلبيس ثم القنطرة ومنها سيناء ثم فلسطين.



وحدد الخبير الأثري المتخصص في سيناء الدكتور سامي عبد المالك مدير عام آثار شمال سيناء الإسلامية والقبطية، 7 مناطق لمسار العائلة المقدسة داخل (سيناء) في المسافة بين (رفح) شرقا وحتى (الفرما) غربا وطالب بتطوير تلك المناطق.



وأضاف عبد المالك أن من أهم المواقع في شمال سيناء على طريق العائلة المقدسة التي تميزت إكتشافات آثارية جدية فيها منذ عام 1914م، هي منطقة آثار الفلوسيات والتي تضم (المخلصة, أوستراكين, أوستراسين ) وما حولها كمدينة الورادة, الخوينات الإسلامية, ومدينة السويدا أم الحسن، ومنطقة المقابر, وقناطر المياه الواقعة جنوب الفلوسيات, وجميعها تقع داخل نطاق محمية الزرانيق الطبيعية.



وأوضح أنه تم الكشف عن 3 كنائس بازيليكية التخطيط (مدينة بيزنطية محصنة ببواباتها وأبراجها متكاملة المرافق, ومنطقة للمقابر, وقناطر للمياه) وكان امتدادها في العصر الإسلامي مدينة الورادة (الخوينات) وقد تم اكتشاف قسم من المدينة وخان (فندق) والسويدا، حيث تم اكتشاف قسم كبير من المدينة لعل أهمها منطقة الخانات (الفنادق) وتم من خلال الحفائر اكتشاف معطى أثري قوى للمنقولات التي ترجع للعصر البيزنطي, وبما يؤهلها لإنشاء متحف موقع لتنمية المنطقة من الناحية الأثرية والسياحية في المستقبل.



وأضاف أن أهم المتطلبات لإعداد هذه المنطقة للزيارة السياحية والتنمية المستدامة استكمال أعمال الحفائر التي انطلقت منذ عام 1914 لأول مرة في تاريخ المنطقة مرورا بالحفائر التي أجريت أثناء الاحتلال الإسرائيلي وأن يواكب ذلك أعمال ترميم معماري ودقيق للآثار المكتشفة سواء الثابتة أو المنقولة وتنظيم المكتشفات المنقولة وتجميعها لتكون نواة لمتحف موقع مع مركز للزوار مجهز بكل الخدمات السياحية.



وطالب بالبدء في إعداد البنية الأساسية بعمل طريق يتيح للحافلات السياحية الدخول للمناطق الأثرية وتتم إضاءة هذه الطرق بالطاقة الشمسية وتشجيرها بالأشجار المحلية بما لا يتعارض مع طبيعة المحمية الطبيعية، وإعداد مركز للزوار مصمم معماريا من البعد الأثري والتراثي للمنطقة على أن تتوافر فيه الخدمات السياحية من قاعة محاضرات وعرض مرئي وصور للتراث الأثري والطبيعي في المنطقة ومنطقة خدمات متكاملة.



كما طالب المهندس سالم حسين صباح مدير إدارة السياحة، ضمن مقترحاته لتطوير محمية الزرانيق إدراج منطقتى القلس والفلوسيات ضمن مسار العائلة المقدسة، من حيث تطوير وترميم المناطق الأثرية وإعدادها للزيارة ورفع كفاءة الطرق الداخلية.