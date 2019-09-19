لو قامت حرب عالمية ثالثة.. أكثر 10 دول آمانا

مع ازدياد الترسانة النووية فى العالم أصبح مستقبل الأرض فى خطر، ولك أن تتخيل أن الأسلحة النووية المتواجدة حاليًا يمكنها نسف دول كاملة، واختفاء معالم الحياة من عليها، وقد يحدث ذلك مع نشوب الحرب العالمية الثالثة.



المخاطر المتوقعة عن تلك الأسلحة، دفع الكثير من سكان الأرض للبحث عن أكثر 10 دول آمنة، من أجل اللجوء إليها حال اندلعت الحرب العالمية الثالثة المنتظرة.



وفيما يلى نستعرض قائمة أكثر 10 دول آمنة:



1- أ يسلندا



تأتى فى صدارة القائمة، لأنها بلد مسالم جدًا الأمر الذى جعلها تحتل المركز الأول فى مؤشر السلام العالمى، بالإضافة لأنها لا تتشارك فى حدودها مع أى دولة أخرى، و مع تضاريسها الجبلية أيضًا يصعب الهجوم عليها من أى دولة معادية.



2- فيجى



دولة مقامة على جزيرة معزولة تقع في أعماق المحيط الهادئ، مع عدد قليل من السكان وعلاقات خارجية ودودة، ولا تضمر أى تهديد لدول أخرى، لذلك فهى مكان مثالى للاحتماء فى حال قيام حرب عالمية ثالثة.



3- أيرلندا



بالرغم من وقوعها مباشرة بجوار بريطانيا أحد أكبر المشاركين فى الحرب العالمية الأولى والثانية، إلا أن سياسة ايرلندا الخارجية تجعلها تتمتع بحياد عسكرى تجاه بلدان العالم، ويتضح ذلك من عدم عضويتها فى حلف الناتو، كما أنها تبقى على صداقاتها بمعظم دول العالم.



4- مالطا



يعود الفضل فى ذلك إلى موقعها كجزيرة صغيرة فى البحر الأبيض المتوسط، كما أنها قلعة قديمة من حصون الحروب الصليبية، أى أن تضاريسها غاية فى الصعوبة فى حالة اللجوء لحل عسكرى معها، كما أن حجمه الصغير لن يجعل الدول العظمى تفكر فى إهدار صاروخ نووي كامل عليها، وسيتم تجاهلها كما تم من قبل.



5- الدنمارك



رغم أنها عضو في الاتحاد الأوروبي وكذلك حلف الناتو، إلا أنها تخضع لحكم ذاتى مطلق وغير متحيزة سياسيًا بالمرة، مما يجعلها فى مأمن شديد من فكرة التعرض لهجوم من دولة معادية، مع الأخذ فى الاعتبار أن طبيعتها الجبلية تقيها من الاعتداءات، وتسهل من عملية الإحتماء.



6- تشيلى



واحدة من أكثر الدول استقرارً و ازدهارًا فهى على رأس أمريكا اللاتينية باقتدار، وتحميها جبال الأنديز الشاهقة، بالإضافة الى قلة معدلات التلوث بصورة شبه كاملة فيها، نظرًا لقلة عدد السكان وأيضًا الصناعات الضارة، لذلك فهى أحد أكثر الدول النظيفة فى عالمنا هذا.



7- بوتان



قد يكون تواجد هذه الدولة فى القائمة مفاجأة نظرًا لأنها تتشارك الحدود مع الهند والصين، اللتان من المتوقع أن تشاركان فى الحرب العالمية الثالثة، إلا أن موقعها الفريد ومناظرها الطبيعية يوفران ملجأ ممتازًا من أي كارثة، حيث تحيط جبال الهيمالايا بها وتؤمن حدودها.



8- سويسرا



بالرغم من مشاركتها الحدود مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلا أنها تتمتع بتضاريس جبلية غاية فى الصعوبة، بالإضافة للحياة الآمنة والتقليدية التى تجعل منها أحد أكثر الأماكن أمانًا على وجه البسيطة، بالإضافة لأنظمنتها البنكية التى تجعلها مقصدًا للملاين من حول العالم لحفظها هناك، ما يبعد أى مخاطر للهجوم عليها فى المستقبل.



9- نيوزيلاند



تتميز بخلو تاريخها من أى نزاعات حروب، كما أن سياستها الخارجية الودودة تضعها فى الترتيب الـ 14 بمؤشر السلام العالمى، بالإضافة لتمتعها على تربة خصبة ومياه نظيفة يساعدان على إنتاج أفضل أنواع الطعام، بذلك فهى بيئة مثالية للإستجمام، وفى حالة وقوع أى هجوم تقيها الجبال التى تهيطا بها من كل اتجاه، من أى هجوم مسلح.



10- توفالو



أهم ما يميزها أنها منعزلة وغير متحيزة سياسيًا، بالإضافة لقلة عدد سكانها ومواردها، مما يجعل إمكانية مهاجمتها فى حرب عالمية ثالثة أمرًا مستحيلًا، و على عكس الدول الجزرية الأخرى؛ يتمتع سكان توفالو بالاكتفاء الذاتي، حيث ينتجون طعامهم بحسب استهلاكهم.

