ياسر صلاح: سعيد بمستوى سيدات اليد بالأهلي.. وهدفنا التتويج بـ الرباعية

أبدى ياسر صلاح، المدير الفني لفريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي سعادته بالمستوى المتميز الذي تقدمه لاعبات الفريق في منافسات بطولة منطقة القاهرة.



وأوضح صلاح أنه سعيد بالمستوى والنتائج التي حققها الفريق، خاصة أنه لايزال في بداية الموسم ويتمنى الوصول للمستوى الأفضل في كل مراحل الموسم الجاري.



وأشار المدير الفني لـ«سيدات اليد» إلى أن الأهلي سيواجه منافسة صعبة في كل البطولات هذا الموسم في ظل استعدادات المنافسين والتدعيم التي قاموا بها.



وأكد صلاح أن مستوى فريق «سيدات اليد» بالأهلي مطمئن، خاصة أنه تم تصعيد أكثر من لاعبة من الناشئات، ويتوقع أن يكن إضافة للفريق في الطريق للتويج بالرباعية كما حدث الموسم الماضي وهو ما يسعى إليه الجهاز الفني وكل لاعبات الفريق.



وكان فريق «سيدات اليد» بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على المعادي بنتيجة ٣٤-٢٤ ضمن بطولة منطقة القاهرة.



