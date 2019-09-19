الملاقيط والمعقم.. 7 أشياء ضرورية في شنطة الإسعافات الأولية

نتعرض جميعًا للإصابة في أي وقت، سواء في العمل أو المدرسة أو النادي أو الشارع، لذا يجب توخي الحذر دائمًا، ونكون على استعداد أن ننقذ أي مُصاب بشكل سريع، لمنع حدوث مضاعفات للمريض، أو وفاة الشخص، فتعرف على المقتنيات الضرورية لشنطة الإسعافات الأولية وفقًا لموقع "webmd"



الملاقيط



يعد الملقط من الأدوات الأساسية في الإسعافات الأولية، خاصة إذا كنت تمارس الرياضة، أو تمشي لمسافات طويلة، فمن الممكن أن تتعرض لشوائب تتدخل في الجلد، فيمكن ازالتها بالملقط بسهولة.



كريم للالتهابات



يجب أن تحمل في شنطة الاسعافات الأولية انبوب صغير من كريم الالتهابات، فيستخدم عند التعرض للدغات الحشرات، التي تتسبب في وجود حكة.



معقم

من الأدوات الضروريه التي لابد ان تتواجد في شنطة الاسعافات الاولية، فإذا تعرض أحدهم للجرح، فتحتاج لمعقم بشكل مستمر حتى تستطيع مساعدته دون الضرر بك او به.



مسكنات

تعتبر المسكنات هي الأدوية التي تحفظ دائمًا مع الأشخاص دون وصف من الطبيب، فكلما شعرت بألام فيمكنك أخذ المسكن للتخفيف عنك، ولكن لا يكون مناسب للأطفال.



الشاش

يستخدم الشاش في حالة الجروح والنزيف، فيمكن وضعه بعد مرحلة التطهير، لحماية المنطقة من الجراثيم.



مناديل

تحتاج دائمًا لعبوة مناديل حتى تتمكن من تنظيف اليدين بعد عملية معالجة المريض.



كريم مضاد حيوي



عند تحضير شنطة الاسعافات الأولية يمكن أن يكون كريم المضاد الحيوي على رأس المقتنيات، فإنه يساعد في حماية الجروح من العدوى، ويمكن أن تبقى المنطقة رطبة بقدر الإمكان.



