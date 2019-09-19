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منوعات

ملكة بريطانيا تعيد دمية مفقودة لطفلة أسترالية.. تعرف على التفاصيل

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
كريم جمال
فى لمسة ودية أعادت الملكة اليزابيث الثانية دمية ضائعة لطفلة أسترالية تدعى سافانا هارت، بعدما فقدتها أثناء زيارة سياحية لقصر باكنجهام الشهير.

تعود التفاصيل عندما اصطحبت سافانا البالغة من العمر 5 سنوات دميتها، في أثناء رحلتها السياحية مع أسرتها داخل القصر البريطاني العريق.

واكتشفت والدة الطفلة الأمر فور عودتها لأستراليا وخاطبت العاملين بالقصر لتخبرهم بالأمر، حتى طالب العاملون الملكة بالبحث عن الدمية.

والغريب أن القصر رد في الأسبوع التالي، بأن الدمية تم العثور عليها وهى بحالة جيدة، وقرر المسؤولون إرسال دمية أخرى على شكل كلب من متجر الهدايا التابع للقصر إلى الطفلة، من أجل الإعتذار عما حدث وتعويضها عن فقدان دميتها.

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