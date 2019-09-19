المدير الفنى السابق لفريق طهطا يعتذر عن تدريب أبي صقل

تقدم أشرف السيد المدير الفني السابق لفريق طهطا ، بإعتذار إلي مسئولي مجلس إدارة نادي ابي صقل، عن تولي مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد بعد الإتصالات التي تمت معه في الفترة الأخيرة .



وصرح السيد في تصريحات لصدى البلد أنه يحترم مجلس إدارة نادي ابي صقل الذي لمس فيهم مدي حبهم وإخلاصهم للنادي وشكرهم على ثقتهم وقبلوهم اعتذاره .



وكتب علي موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "اعتزاري واحترامي الكامل لمجلس إدارة نادي ابوصقل عن القياده الفنيه للفريق الأول لكرة القدم خالص تحياتي بالتوفيق انشالله للجميع" .



يذكر أن أشرف السيد رفض العديد من الفرق التى تنافس بدوري القسم الثاني والثالث، مثل فريق دمياط وفريق الأقصر .



ويذكر أن السيد قد قاد طهطا في 8 مباريات حقق الفوز في أربع وتعادل في مباراتين وخسر لقاءين، وابتعد الفريق عن شبح الهبوط إلى القسم الثالث والدخول في المنطقه الدافئه.