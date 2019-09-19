المدير الفنى السابق لفريق طهطا يعتذر عن تدريب أبي صقل

تقدم أشرف السيد المدير الفني السابق لفريق طهطا ، بإعتذار إلي مسئولي مجلس إدارة نادي ابي صقل، عن تولي مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد بعد الإتصالات التي تمت معه في الفترة الأخيرة .
وصرح السيد في تصريحات لصدى البلد أنه يحترم مجلس إدارة نادي ابي صقل الذي لمس فيهم مدي حبهم وإخلاصهم للنادي وشكرهم على ثقتهم وقبلوهم اعتذاره .
وكتب علي موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "اعتزاري واحترامي الكامل لمجلس إدارة نادي ابوصقل عن القياده الفنيه للفريق الأول لكرة القدم خالص تحياتي بالتوفيق انشالله للجميع" .
يذكر أن أشرف السيد رفض العديد من الفرق التى تنافس بدوري القسم الثاني والثالث، مثل فريق دمياط وفريق الأقصر .
ويذكر أن السيد قد قاد طهطا في 8 مباريات حقق الفوز في أربع وتعادل في مباراتين وخسر لقاءين، وابتعد الفريق عن شبح الهبوط إلى القسم الثالث والدخول في المنطقه الدافئه.
وصرح السيد في تصريحات لصدى البلد أنه يحترم مجلس إدارة نادي ابي صقل الذي لمس فيهم مدي حبهم وإخلاصهم للنادي وشكرهم على ثقتهم وقبلوهم اعتذاره .
وكتب علي موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "اعتزاري واحترامي الكامل لمجلس إدارة نادي ابوصقل عن القياده الفنيه للفريق الأول لكرة القدم خالص تحياتي بالتوفيق انشالله للجميع" .
يذكر أن أشرف السيد رفض العديد من الفرق التى تنافس بدوري القسم الثاني والثالث، مثل فريق دمياط وفريق الأقصر .
ويذكر أن السيد قد قاد طهطا في 8 مباريات حقق الفوز في أربع وتعادل في مباراتين وخسر لقاءين، وابتعد الفريق عن شبح الهبوط إلى القسم الثالث والدخول في المنطقه الدافئه.