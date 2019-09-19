خوفا من الطلاق.. أم تترك 3 توائم بمستشفى الأقصر وتهرب

لا ظلم أشد من ظلم الأم لولدها.. وأول صورة من صور الظلم وأقسى صورة من صوره هو الأم التي تتخلى عن رعاية أبنائها بإرادتها، وقصتنا اليوم عن أم تجردت من كل مشاعر الإنسانية والأمومة ترك أبنائها الثلاثة حديثي الولادة بالمستشفى وهربت.



تعود أحداث القصة، كما يرويها الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفيات الأقصر، إلى استقبال مستشفى الأقصر العام حالة ولادة لأم تدعى " شيماء. س"، فى العقد الثالث من عمرها، وبالكشف الطبي على الأم، تبين أنها فى الشهر السابع من الحمل، وأنها حامل في ثلاثة توائم وفى حالة ولادة مكبرة.



وعلى الفور تم تحويل السيدة إلى غرفة العمليات لتجهيزها وفريق طبي مخصص، وأنجبت السيدة ثلاثة توائم كانت حالتهم الصحية صعبة وأوزانهم كانت ضعيفة للغاية، فوزن الأول منهم واحد كيلو جرام، والثاني 900 جرام، أما الطفل الأخير والذي يبلغ وزنه 700 جرام فقد توفي بعد الولادة، وتم وضع الطفلين الآخرين فى الحضانة.



وقال الدكتور خلف عمر: "عقب انتهاء الولادة الطبيعية فوجئنا بأن الأم غادرت المستشفى وتركت ابنيها"، مشيرا إلى أنه حاول الاتصال بها عن طريق رقم الهاتف الذى تم وضعه بإدارة المستشفى ولكن وجد الهاتف مغلقا، فقامت إدارة المستشفى بإبلاغ الأجهزة الأمنية للوصول إليها ومعرفة سبب تركها لهما وهروبها.



وأضاف أن الأجهزة الأمنية استطاعت القبض عليها وعلى زوجها عن طريق رقم البطاقة الشخصي، وتم أخذ تعهد عليهما بعدم تكرار ذلك مرة أخرى ورعاية أبنائهما.



وعند سؤاله عن سبب ترك الأم ابنيها بالمستشفى وهروبها، أوضح مدير المستشفيات أنها ذكرت فى التحقيقات أنها فعلت ذلك لإرضاء زوجها الذى كان يهددها دائما بالطلاق إذا تقدم موعد ولادتها، وطالبها بالولادة فى الشهر التاسع، ولكن كانت إرادة الله أن تلد ولادة مبكرة فخشيت على نفسها من الطلاق وتركت ابنيها وهربت.



وأكد الدكتور خلف عمر أن إدارة المستشفى قدمت كل الرعاية للطفلين وتم وضعهما بالحضانة وتقديم الألبان الخاصة لهما، مشيرا إلى استقرار حالتهما الصحية، وتم تسليم جثة الطفل الثالث لوالديه لدفنه.



