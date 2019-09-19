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توك شو

هجوم مفاجئ.. شاهد اقتحام سيارة مجهولة برج ترامب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:58 م
ترامب
ترامب
شيرين عادل
عرضت فضائية الآن تقريرا عن حادثة اقتحام سيارة مجهولة، مدخل برج "ترامب بلازا" الشهير في ولاية نيويورك.

يظهر الفيديو تفاصيل اقتحام سيارة مجهولة، مدخل برج "ترامب بلازا" الشهير في ولاية نيويورك، الذي يملكه الرئيس الأمريكي، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن السيارة كان يقودها رجل مجهول، وليس من الواضح حاليا ما إذا كان بكامل وعيه، مشيرة إلى أن أحد العاملين في بهو الفندق أصيب.

​وقالت الشرطة إن الحادث ربما وقع عن طريق الصدفة، وأن السائق تصرف عن غير قصد، وجار التحقيق.

كما ​نشر مراسل شبكة "سي بي إس نيوز" في نيويورك، توني أييلو، مقاطع فيديو من مكان الحادث وتفاصيل عن السيارة التى كان يقودها رجل مجهول.

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