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أخبار البلد

رئيس القومي لحقوق الإنسان يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:54 م
صدى البلد
أماني نوار
استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، جلين مايلز سفير أستراليا بالقاهرة، صباح اليوم، في مقر المجلس.

واستعرض رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء، الدور الذى يقوم به المجلس على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كمؤسسة وطنية، تعمل علي نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع كل الجهات المعنية بها.
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