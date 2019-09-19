رئيس الوزراء لـ المحافظين: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع الخدمات بالمحافظات.. التأكد من الأمان بالمدارس مسئوليتكم.. 42 مليار جنيه لاستبدال التوك توك بـ الميني فان

خلال اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين

إشادة بجهود تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة بورسعيد

5 محافظات تستعد لدخول منظومة التأمين الصحي بمرحلتها الأولى

جولة لتفقد عدد من المشروعات في محافظة بروسعيد بعد اجتماع مجلس المحافظين

بورسعيد المحافظة هي الأولى في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي

مجلس الوزراء وافق على قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة والذي يتضمن إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات

إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج "بنزين /غاز طبيعي" بتكلفة 42 مليار جنيه

رئيس الحكومة لـ المحافظين

مراجعة المدارس والتأكد من توافر عوامل الأمان والسلامة مسئوليتكم

وضع خطة لكل محافظة لرصف الطرق في المدن وبين القرى تيسيرًا على المواطنين

مراجعة المستمرة لمخرّات السيول ومصارف الأمطار والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة ومستوى الخدمات بالمحافظات المختلفة

وحول منظومة "كارت الفلاح"، قال الدكتور مصطفى مدبولى إن الحكومة بدأت فى تطبيق المنظومة فى محافظتى بورسعيد، والغربية، كنموذج تمهيدًا لتعميم تلك المنظومة على جميع المحافظات بنهاية عام 2020.





وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن تطبيق تلك المنظومة سيسهم بشكل كبير فى تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية، فضلًا عن تحقيق الشفافية والحوكمة، ووصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر محافظة بورسعيد، وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة، وذلك بحضور اللواء وزير التنمية المحلية، ووزيرة الصحة والسكان، ووزيرة البيئة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل.وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اختيار محافظة بورسعيد لعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج القاهرة، يأتي نظرًا لكونها أولى المحافظات التي تشهد تقدمًا في ملفات بعينها مثل منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه سيقوم بتفقد عدد من المشروعات المتعلقة بهذه الملفات بعد الاجتماع، وأن هناك توجهًا لإقامة سلسلة من اجتماعات مجلس المحافظين في المحافظات المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز المنافسة بين جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، كما كلّف رئيس الوزراء المحافظات الخمس "الأقصر- أسوان- الإسماعيلية - السويس- جنوب سيناء"، التي تستعد لدخول المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة بسرعة توقيع بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات في هذا الشأن.وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تم تنفيذها في المحافظة فيما يتعلق بقطاع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وقال: "بعد أيام سيبدأ العام الدراسي الجديد، ولذا يجب التنسيق مع مديري مديريات التربية والتعليم للتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة بالمدارس، موجهًا حديثه للمسئولين: مسئوليتكم الكاملة هي مراجعة كل المدارس، والتأكد من توافر عوامل الأمان والسلامة بها".وأكد أهمية الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، وما يتضمن ذلك من استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وكذا تفعيل غرف العمليات للتعامل الفورى مع مثل هذه الاحداث، وشدّد رئيس الوزراء على أهمية إجراء المراجعة المستمرة لمخرات السيول، ومصارف الأمطار.وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي الدولة، شدّد رئيس الوزراء على أن الدولة تولي أهمية كبرى لهذا الملف، وأنه سيكون إحدى آليات تقييم عمل كل محافظ، وهو ما يستوجب ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف المستجدات المتعلقة به من جانب المحافظين، وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أنه تمت الموافقة على صرف 20% من عائدات تقنين أراضى الدولة لتنفق على رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وكذا الإسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على مستوى الجمهورية.وتناول الاجتماع ملف تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج "بنزين – غاز طبيعي"، حيث أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج "بنزين /غاز طبيعي" سيتكلف نحو 42 مليار جنيه، على عدة سنوات، وستموله وزارة المالية والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.وأضاف رئيس الوزراء أن هذا البرنامج ستكون له فوائد كبيرة، وسيتم إطلاق حملة إعلامية وتوعوية قبل بدء التطبيق، كما سيتم إطلاق برنامج آخر لاستبدال "التوك توك" لتحل محلها سيارات "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، وستبدأ بعواصم المحافظات والمدن كمرحلة أولى وسيكون هناك محفزات لبدء تطبيق هذا البرنامج.من ناحية أخرى، شدّد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتنفيذ ومتابعة مبادرة "حياة كريمة"، موضحًا أن هناك آلية تم إطلاقها للمتابعة، وأن كل محافظة ستكون مسئولة عن الإدارة الكاملة لمشروعات هذه المبادرة في القرى المحددة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.وفيما يتعلق بمنظومة ادارة المخلفات الصلبة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، والذي يتضمن إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات والذي سيكون منوطًا به تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتشجيع وجذب الاستثمارات لهذا المجال، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ فى تنفيذ البنية الأساسية الخاصة بتلك المنظومة، والتى تسعى من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف.من ناحية أخرى، طالب رئيس الوزراء المحافظين بسرعة تقديم خطة متكاملة لأعمال رصف الطرق والشوارع التى تربط بين القرى، وذلك فى ضوء الموارد والإمكانيات المتاحة، والمقترح تنفيذه منها خلال هذا العام، مؤكدًا فى هذا الصدد أن هدفنا هو رفع كفاءة الخدمات فى مختلف القطاعات تخفيفًا من معاناة أهالى القرى، خاصة فى التنقل بينها وتيسيرًا عليهم.هذا إلى جانب ما يتعلق بتنفيذ رصف الشوارع الرئيسية بالمدن، وشدد رئيس الوزراء على أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للوقوف على نسب الإنجاز المتعلقة بهذه الخطة، قائلا: "نسعى أن يشعر مواطنو المحافظات بتحسن ملحوظ فى مستوى الخدمات والنظافة وغيرها باعتبار ذلك من الملفات المهمة، التى تنعكس على جودة الحياة".