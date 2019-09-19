موقف سيارات لـ الإيجار فى العريش.. اعرف الشروط

يستعد مجلس مدينة العريش بشمال سيناء ، لاستغلال موقف السيارات عن طريق الشركات المتخصصة لتقديم خدمات متميزة للأهالي في المدينة .



واشار العميد ماجد محمد احمد رئيس المدينة، الي ان خط أجرة الأقاليم بموقف السيارات الرئيسى داخل مدينة العريش خطوط من " العريش لمحافظات القاهرة الإسماعيلية والقنطرة شرق، إضافة لخطوط بين مدينة العريش ومدن بئر العبد والحسنة ونخل والشيخ زويد داخل محافظة شمال سيناء تم فتح الباب أمام الشركات المتخصصة لتأجير واستغلال موقف السيارات لخطوط أجرة الأقاليم ومدن المحافظات فى مزايدة بالمظاريف المغلقة .



وأكد رئيس المدينة ، علي أنه تقرر تحدد جلسة فتح المظاريف الفنية اليوم الخميس الساعة الثانية عشر ظهرا بقسم العقود بالمجلس.

وجاءت الشروط وفقا لما أقرته الإدارة المالية بمجلس مدينة العريش على النحو الآتى :



تطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ وقدره 330 جنيها شاملة المصاريف الإدارية .

يقدم العطاء فى مظروفين مغلقين، أحدهما فنى ويرفق به البطاقة الفنية والسجل التجارى، وبطاقة القيمة المضافة، وسابقة خبرة مماثلة فى نفس النشاط.



دفع تأمين ابتدائى 30 ألف جنيه، تستكمل إلى 10% من قيمة العقد، عند الرسو والمظروف الآخر للعرض المالى، يرفق به قيمة الإيجار الشهرى، لتأجير موقف السيارات، والقانون 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان.

