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اقتصاد

البورصة تخسر 200 مليون جنيه بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:44 م
صدى البلد
محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، اخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى لجميع المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 738 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 14745.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14740.19 نقاط.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 539.61
نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 14739.77 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.09% ليغلق عند عند مستوى 463.86 نقطة.

وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 46 شركات، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وبلغت قيمة التداول نحو 1.1 مليار جنيه، من خلال كمية تداول 185,6 مليون سهم، بتنفيذ 21.561 ألف عملية.

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