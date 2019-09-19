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رياضة

ميدو يتغزل في زوجته.. ويمازحها: الحب في الأباجورة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:49 م
يسرى الليثي
يسرى الليثي
محمد هاني
نشر الكابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة الحالي، صورة جديدة لزوجته يسرا الليثي على موقع التواصل الاجتماعي وعلق على الصورة مازحًا و متغزلًا: الحب في الأباجوره.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة حقق بدورة الجونة الودية، المركز الثالث بالبطولة التي أقيمت أول سبتمبر الجارى وتخللها مباراتان مع الجونة وأسوان، حيث خسر الفريق الفيومى مباراة وفاز فى الأخرى.

واستقر الجهاز الفنى للمقاصة على خوض تدريباته المعتادة للفريق على أحد الملاعب الفرعية فى استاد الدفاع الجوي، وذلك استعدادًا لمواجهة أسوان فى أول مباراة للمقاصة بالدورى العام فى الموسم الجديد.

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