ذهبت للمدرسة فعادت جثة هامدة.. مصرع طالبة سعودية أسفل عجلات حافلتها المدرسية.. تفاصيل

فى عمر الزهور تتخطى العقد الأول من عمرها بـثلاث سنوات فقط رحلت فى صمت وأدمت قلوب السعوديين لرحيلها .





ليان تركى مبارك، طالبة سعودية تبلغ من العمر زهاء 13 عامًا، لقت حتفها بحادث الدهس الذي وقع أول أمس الثلاثاء قرب منزلها بحي الشفاء بمدينة الرياض إثر سقوطها أسفل عجلات حافلتها المدرسية.





تفاصيل الواقعة





وفى تفاصيل الحادثة، أن الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي حيث نزلت الطالبة ليان من باص مدرستها بالقرب من منزلها فيما يبدو، ليسير الباص بشكل فوري ويدهسها بعد أن علق جزء من عباءتها بباب الباص، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، لكنها توفت.





ووثق مقطع فيديو لكاميرا مراقبة مثبتة في المكان تداولته مواقع التواصل الإجتماعى ، تفاصيل الحادثة المروعة التى راحت ضحيتها ليان ، حيث نزلت الطالبة ليان من باص مدرستها بالقرب من منزلها ، ليسير الباص بشكل فوري ويدهسها بعد أن علق جزء من عباءتها بباب الباص.





ردود فعل غاضبة





وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة متعاطفة مع عائلة ليان، وغاضبة من السائق، وسط دعوات لوزارة التعليم للتأكد من فرض ضوابط السلامة وضمان سلامة الطلاب ،





ونقلت وسائل إعلام سعودية، عن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض، علي الغامدي، قوله إن الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، لكنها توفت.



