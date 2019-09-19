رئيس الوزراء يُكلف المحافظين بسرعة إزالة التعديات على أملاك السكك الحديدية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع السابع لمجلس المحافظين في محافظة بورسعيد، وذلك للمرة الأولى خارج مقر مجلس الوزراء منذ توليه المسئولية، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ووزيرة الصحة والسكان، ووزيرة البيئة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، لمناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الأولوية التي تخدم المواطنين في كافة المحافظات، واستعراض المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، للعمل على إزالتها وحلها.



وأثناء الاجتماع، تم استعراض عدد من مشروعات وزارة النقل، من بينها مشروع تطوير المزلقانات والمحطات على مستوى المحافظات، إلى جانب الموقف الحالي لإزالة التعديات على أراضي هيئة السكك الحديدية بها، والمقترحات الخاصة باستثمار تلك الأراضي والمعوقات التي تواجه تنفيذ ذلك، وكذا الإجراءات المقترحة للتغلب على هذه المعوقات، حيث أوضح وزير النقل أن هناك 142 مزلقانًا عليها تعديات فى عدد من المحافظات، ويجب إزالتها، حتى تبدأ الوزارة فى تطويرها.



وكلف رئيس الوزراء المحافظين المختصين بإزالتها على الفور، كما أشار الوزير إلى أن هناك 223 حالة تعدٍ على أملاك السكك الحديدية، وصدرت لها قرارات إزالات، مطالبًا بسرعة الازالة، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء، قائلًا: التعديات تزال فورًا كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه مشروعات هيئات: الطرق والكباري، والموانئ البرية والجافة، والنقل النهري، وميناء الإسكندرية، وهيئة الأنفاق.



وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإزالة المواقف العشوائية على الطريق الدائرى، مشيرًا إلى أن هناك نحو 14 موقفًا مخططًا للنقل الجماعى، يجب الالتزام بها، وسيتم التنسيق بين مسئولى الداخلية والمحافظات للتعامل مع أى موقف عشوائى.