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أخبار العالم

بعد تهديده بحرب شاملة.. ظريف يزعم: نسعى لإجراء مباحثات مع السعودية والإمارات

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:54 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
أحمد محرم
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هدد بنشوب حرب شاملة، إذا ما تعرضت بلاده لضربة عسكرية من جانب الولايات المتحدة أو السعودية.

وزعم ظريف، في حوار أجرته معه القناة، أن إيران تأمل في تجنب الصراع، وتسعى لإجراء مباحثات مع السعودية والإمارات، لكنه استبعد العودة إلى المائدة المفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم ترفع الأخيرة كل العقوبات التي فرضتها على بلاده بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وأنكر ظريف ضلوع إيران في الهجمات على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع الحالي، موضحًا أن ميليشيات الحوثيين في اليمن طورت قدراتها بحسث باتت قادرة على شن هجمات معقدة كهذه.

وعلقت القناة بالقول إن ظريف لم يقدم أي دليل على ضلوع الحوثيين في الهجوم على منشأتي أرامكو.

من جانب آخر، عرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، مساء الأربعاء، أدلة دامغة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم الإرهابي.

وفي مؤتمر صحفي بالرياض، قال المالكي إن الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.

وأضاف أن الهجوم الإرهابي تم بواسطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال وليس من الجنوب، حيث اليمن.

وقال: "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن مصدر هذه الأسلحة هو إيران و"لا يمكن أن يكون قادما في اليمن"، وأن "وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة".

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