نحتاج دائمًا لوقت طويل حتى يتم تحضير لوجبة المكرونة بصلصة الطماطم، فنبدأ اولًا بغلي المكرونة، ثم نتبع باقي الخطوات، ولكن في تلك الوصفة يمكنك تحضير طبق المكرونة بالصلصة دون الحاجة لغليانها، وفقًا لموقع "thekitchn"



مكونات طريقة تحضير المكرونة بالصلصة

1/2 كيلو مكرونة

زيت

ملح

فلفل

2 كوب عصير طماطم

ريحان

توابل



طريقة تحضير طريقة تحضير المكرونة بالصلصة



* تسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة، ويتم وضع المكرونة الاسباجتي في صينية داخل الفرن لمدة 10 دقائق حتى تصبح لون المكرونه بني.

* وبعد خروجها من الفرن، وتبرد يتم وضعها في ربع لتر من الماء في وعاء كبير لمدة نصف ساعة .

* وتسخين حلة بها زيت ووضع بها عصير الطماطم والملح والفلفل والريحان والتوابل، وتترك 30 دقيقة على النار حتى تصبح سميكة.

* غرف المكرونة على الصلصة وتقليبها جيدًا، وتقدم ساخنة ويتم تزينها بالبقدونس.

