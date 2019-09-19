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منوعات

بتفزع الطلبة.. مدرسة سعودية دولية تفصل طالبة بسبب شكلها

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:58 م
صدى البلد
كريم جمال
حالة من الأذى النفسي والصحى تسببت بها إدارة مدرسة سعودية بحق طالبة بالصف الثالث الإبتدائى، بعدما تم فصلها لسبب شكلها، الأمر الذى اعتبرته أسرتها عنصرية بحتة وعدم مراعاة لظروفها الصحي.

تعود التفاصيل عندما ولدت الطالية "لولوة" بتشوه بسيط فى وجهها بسبب معاناتها مع متلازمة كولن، وهو الأمر الذى لم تراعيه المدرسة، فقررت أسرتها رفع شكوى رسمية لوزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان، ضد المدرسة الدولية التى فصلت ابنتها بعد أسبوع واحد على بداية العام الدراسي الجديد.

والغريب أن المسؤولة في المدرسة بررت قرارها بأن شكل لولوة يفزع الطالبات والمعلمات، ولم تكتفى بذلك فقط بل قالت لوالدة الطفلة :"ابنتك بدون عيون وآذن... والمعلمات غير متقبلات لحالتها".

وبحسب صحيفة البيان، تدخل الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، وأمر بحل المشكلة والتحقيق فورًا مع إداراة المدرسة لاتخاذ القرار اللازم.
بتفزع الطلبة.. مدرسة سعودية دولية تفصل طالبة بسبب شكلها

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